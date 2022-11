Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Theiningsen - Motorradfahrer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag, kam es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Thingstraße, in Höhe der Hausnummer 12. Ein 72-jähriger Mann aus Unna fuhr mit seiner Suzuki in Richtung Deiringsen und übersah den vor ihm nach rechts abbiegenden Pkw. Es kam zur Kollision mit dem Skoda eines 43-jährigen Mannes aus Bünde. Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (dk)

