POL-SO: Unfall

Lippstadt (ots) - Am Donnerstag, um 11:20 Uhr, kam es an der Woldemei zu einem Unfall. Eine 39-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem VW Golf in Richtung Geiststraße unterwegs. An der Kreuzung Luchtenstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie eine 81-jährige Frau aus Lippstadt, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in der entgegen gesetzten Richtung unterwegs war. Die Seniorin stürzte und wurde leicht verletzt. Sie musste zu einer ambulanten ...

