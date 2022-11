Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Pedelec-Fahrerin verletzt

Lippetal (ots)

Am 11. November, gegen 00.20, kam es im Bereich der Einmündung Dalmer Weg und Roggenkamp zu einem Unfall. Eine 46-jährige Frau aus Lippetal bog mit ihrem Pedelec aus dem Roggenkamp in den Dalmer Weg ein und blieb mit dem Vorderrad an einer Bordsteinkante hängen. Die 46-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell