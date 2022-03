POL-HSK: Trunkenheitsfahrt

Arnsberg/Meschede (ots) - Am Brückenplatz brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus ein. Hier wurden diverse Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. In der Arpestraße wurde in den Nächten zwischen Mittwoch und Freitag wurde in ein Sägewerk und eine Skihütte eingebrochen. Die Täter durchwühlten diverse Büros und Räumlichkeiten. Es wurden ...

