Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Metallplatte auf der Autobahn verloren - Zeugen gesucht!

BAB6, Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, kurz nach 9 Uhr, überfuhr auf der A6 bei Sinsheim ein 49-jähriger Audi-Fahrer eine Metallplatte, welche hierdurch in die Luft geschleudert wurde und zwei nachfolgende Autos beschädigte. Der Audi-Fahrer war zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Heilbronn unterwegs, als er die von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verlorene Platte aufwirbelte. Die Metallplatte schleuderte daraufhin auf die Motorhaube und gegen den Außenspiegel eines nachfolgenden 24-jährigen Seat-Fahrers. Ein weiterer Autofahrer konnte der Platte ebenfalls nicht mehr ausweichen, welche schließlich den Radkasten und Unterboden des seines Skodas beschädigte. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen liegt bei mindestens 10.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher bzw. Verlierer der Metallplatte geben können, werden gebeten, sich unter 06227/35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell