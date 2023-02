Mannheim (ots) - Am Montagmorgen gegen 09 Uhr gerieten in einem Firmengebäude in der Innstraße mehrere Europaletten in Brand und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mannheim schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Da weiterhin unklar ist, wie das Feuer ausbrach, hat die weiteren Ermittlungen ein Brandermittler des ...

