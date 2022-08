Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolg gegen die organisierte Drogenkriminalität - Essen/Gelsenkirchen/Rheinberg/Heinsberg/Langenfeld - 2208143

Mettmann (ots)

Wegen des lokalen Bezugs in den Kreis Mettmann und zur Stadt Langenfeld, geben wir nachfolgende Pressemitteilung / ots (als PDF in Anlage / Link im Internet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5309897) unserer Kolleginnen und Kollegen von der Pressestelle beim Polizeipräsidenten in Essen weiter. Eventuelle Nachfragen dazu bitten wir unmittelbar dorthin zu richten.

"--- Essen/Gelsenkirchen/Langenfeld/Rheinberg/Heinsberg: Erfolg gegen die organisierte Drogenkriminalität Essen --

Gestern Morgen (30. August) vollstreckte die Polizei Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle in den Städten Essen, Gelsenkirchen, Langenfeld, Rheinberg und Heinsberg.

Hierbei konnte umfangreiches Beweismaterial für ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Menge sichergestellt werden. Des Weiteren wurden vier Personen festgenommen, drei davon aufgrund von im Voraus erwirkten Haftbefehlen. Eine vierte Person ist heute dem Haftrichter vorgeführt worden; auch insoweit wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

In Essen stellten die Kriminalisten knapp 80 Kg Marihuana sowie knapp 70.000 Euro Bargeld sicher.

Auf eine Marihuana-Plantage, dessen knapp 40 Kg schwerer Ertrag bereits abgeerntet und vor Ort zum Trocken aufgehängt worden war, trafen die Polizisten in Heinsberg.

In Rheinberg entdeckten sie eine scharfe Schusswaffe sowie umfangreiches Equipment für den Aufbau einer neuen Hanfplantage.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine Tätergruppe, die aus Deutschen und Tatverdächtigen aus verschiedenen Staaten des westlichen Balkans besteht. Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

