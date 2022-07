Polizei Bielefeld

POL-BI: Gestohlen: Audi A4, Ford S-Max, Ford Mondeo

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum/ Ubbedissen / Hillegossen - Unbekannte Täter entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen drei Pkw im Zeitraum von Sonntag bis Montag, 11.07.2022. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Eigentümer hatte seinen schwarzen Audi A4 Allroad Quattro am Fahrbahnrand der Straße Eggeweg, im Bereich zwischen Hortweg und Deckertstraße, geparkt. Als er am Vormittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr aufzufinden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 01:00 Uhr und 10:30 Uhr am Sonntag, 10.07.2022.

In der Pyrmonter Straße, in Höhe der Höxter Straße, wurde zudem ein blauer Ford S-Max entwendete. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter in der Zeit von Sonntagabend gegen 18:00 Uhr und Montagmorgen gegen 05:45 Uhr zu.

Des Weiteren wurde ein schwarzer Ford Mondeo in der Nacht von Sonntag auf Montag, 11.07.2022 entwendet. Der Pkw stand in der Straße Westerkamp geparkt. Die Tat kann zwischen 03:00 Uhr und 05:20 Uhr eingegrenzt werden.

Ein Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist die Klärung, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu möglichen Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell