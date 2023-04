Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 15.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Exhibitionist im Hochzeitswald

Am Freitag, dem 14.04.2022 gegen Mittag kam es im Hochzeitswald in Vechta zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein unbekannter Mann belästigte eine junge Frau aus Vechta, die dort spazieren ging, indem er sich ihren Augen die Jogginghose herunterzog und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Bei dem Mann soll es sich um eine südländische Person mit Vollbart gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta, Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen Am Freitag um 10:30 Uhr kam es auf der B 69 Höhe Vardel zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw und insgesamt fünf leicht verletzen Personen. Ein 24-jähriger Bakumer beabsichtigte an einer dortigen Bedarfsampel die Bundesstraße mit seinem Pkw zu überqueren. Ein 51-jähriger Mann aus Goldenstedt, der die B 69 in Richtung Diepholz befuhr, missachtete dabei das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem Pkw des Bakumers. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Goldenstedters in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw eine 72-jährigen Lohners zusammen. Die drei Fahrzeugführer und zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen/Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - Am Fr., 14.04.2023, gg. 16.20 h befuhr ein 20-jähriger aus Barnstorf mit seinem Pkw die Rudolf-Diesel-Straße in Vechta. Er beabsichtigte nach links auf die Buchholzstraße in Rtg. Oldenburger Straße abzubiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt eines 39-jährigen Motorrollerfahrer aus Vechta, der mit seinem 9-jährigen Sohn als Sozius in Rtg. Rieden unterwegs war. Diese kamen bei dem Zusammenstoß zu Fall und wurden leicht verletzt. Sie wurden dem Krankenhaus in Vechta zugeführt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 39-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der von ihm geführte Roller über keine Versicherung verfügte. Gegen ihn wie auch gegen den 20-jährigen Unfallverursacher aus Barnstorf wurden Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers Am 14.04.2023, gegen 16:50, wurde durch Zeugen ein Verkehrsunfall in der Große Str. in Vechta mitgeteilt. In Höhe der dortigen Filiale der Deutschen Bank soll ein Pkw-Fahrer beim Wenden einen Fahrradständer beschädigt haben. Schließlich hat sich der Fahrzeugführer ohne Angabe seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall entfernt. Im Bereich der Innenstadt wurde ein Pkw VW Passat mit passenden Unfallspuren angetroffen. Der 22-Jährige mutmaßliche Fahrzeugführer bestreitet den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Daher werden alle Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet und/oder den Fahrzeugführer beschreiben können gebeten sich, sofern noch nicht geschehen, bei der Polizei in Vechta (Tel. 04441/ 9430) zu melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 14.04.2023, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall ohne Verletzte Am 14.04.2023, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw und vier weiteren Insassen die Vechtaer Straße von Goldenstedt kommend in Richtung Vechta. An der Kreuzung Oststraße/Osterheidestraße beabsichtigt er den vor sich fahrenden Pkw über die Linksabbiegerspur zu überholen. Auf dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch ein weiterer Pkw, welcher beabsichtigte nach links abzubiegen. Beim Versuch einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr er beim Gegenlenken seines Pkw rechtsseitig der Fahrbahn über einen Leitpfosten und an einer Leitplanke entlang. Keiner der Insassen wurde verletzt. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell