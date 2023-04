Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta am 16.04.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl Im Tatzeitraum 14.04.2023, gegen 15:00 Uhr bis 15.04.2023, gegen 19:00 Uhr versucht ein unbekannter Täter mittels eines Hebelwerkzeuges die Terrassentür des Wohngebäudes, Jägerstraße 40A in 49413 Dinklage, aufzuhebeln. Ein Eindringen misslingt. Bei Hinweisen zum Tathergang und zu den Tätern wird gebeten sich bei der Polizei in Vechta (Tel. 04441/9439) zu melden.

Vechta - Einbruch in Keller

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Markt in Vechta zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Unbekannte Täter hebelten die Tür zu einem Kellerraum auf und entwendeten aus diesem diverse Lebensmittel eines Lokals. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, dem 15.04.2023 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus lohne mit seinem Pkw die Bakumer Straße. Bei einer Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek (Rechterfeld)- Gefährdung des Straßenverkehrs Am Samstag gegen 21:50 Uhr beabsichtigte eine 23-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw auf die Straße Heide einzubiegen. Beim Rückwärtsfahren beschädigte sie dabei zwei dort geparkte Pkw. Anschließend fuhr sie vorwärts und kollidierte dabei mit einem Pferdeanhänger und einem Gartenzaun. Anwohner bemerkten dies und informierten umgehend die Polizei. Bei der Aufnahme konnte festgestellt werden, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Pkw abgebrannt

Am Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr geriet in der Dinklager Straße in Lohne ein Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Feuerwehr Brockdorf konnte dieser recht schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Der Pkw brannte völlig aus.

Damme - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntag gegen 04:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu Streitigkeiten in den Nelkenweg gerufen. Bei dem Einsatz trafen die Beamten einen 33-jährigen Dammer an, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Dieser widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Widerstand eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Vörden - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen um 05:05 Uhr befuhr ein 18-jähriger Dammer die Hinnenkamper Straße in Richtung Vörden. Auf gerader Strecke geriet er aus ungeklärter Ursache zunächst rechts auf den Grünstreifen und kam dann links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Vörden konnte der Mann nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die Straße musste für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell