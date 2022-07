Polizei Köln

POL-K: 220715-7-K Autofahrerin mit abgebrochener Glasflasche bedroht - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach der Bedrohung einer Autofahrerin (21) am 3. Juli auf dem Weichselring in Köln-Chorweiler suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 nach Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen durch eine mutmaßlich beteiligte Audi-Fahrerin machen können. Nach ersten Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufnahmen wird der Fahrerin des Audi vorgeworfen an dem Sonntagnachmittag mit einer 21-jährigen Suzuki-Fahrerin in Streit geraten zu sein und diese gegen 15 Uhr mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht zu haben. Zuvor hatte sie die Frau durch dichtes Auffahren mit ihrem in Köln zugelassenen Fahrzeug bedrängt, überholt und ausgebremst.

Die Ermittlungen zur Identität der mutmaßlich aggressiven Frau dauern derzeit noch an.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall auf dem Weichselring machen können, werden gebeten sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221 229-0 bei der Polizei zu melden. (al/mw)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell