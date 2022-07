Polizei Köln

POL-K: 220715-5-K Zusammenstoß zwischen Van und Radfahrer in Deutz - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Citroen Berlingo am Mittwochnachmittag (13. Juli) auf der Kreuzung Am Schnellert/Poller Kirchweg in Köln-Deutz suchen die Ermittler des Verkehrskommissariat 2 derzeit nach einem etwa 50-55 Jahre alten Radfahrer. Zeugenaussagen zufolge war der 63-jährige Autofahrer gegen 15.30 Uhr mit seinem Van auf der vorfahrtsberechtigten Straße Am Schnellert in Richtung Rheinufer unterwegs, als er auf der Kreuzung den von links kommenden Radfahrer erfasste.

Der mit schütterem dunklem Haar beschriebene Mann soll daraufhin gestürzt sein und sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen haben. Trotz der Aufforderung am Unfallort zu warten, entfernte sich der Verletzte auf seinem Fahrrad in Richtung Poll. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Verletzten und/oder seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (al/mw)

