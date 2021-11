Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Kaminbrand

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Samstag, 20.11.2021, kurz vor 14.00 Uhr, ein Kaminbrand in der Breslauer Straße gemeldet. Die Bewohner des Reihenhauses wurden vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr konnte einen bereits selbst ausgegangen Brand im Kamin feststellen. Nach ausführlichen Überprüfungen durch die Feuerwehr durften die Bewohner wieder zurück in das Wohngebäude. Verletzt wurde niemand.

