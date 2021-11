Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: In Geschäft eingebrochen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag, 20.11.2021, auf Sonntag, 21.11.2021, in ein Geschäft in der Spitalstraße ein, indem sie die Eingangstür des Geschäftes aufhebelten. Das Geschäft verkauft hauptsächlich Mobiltelefone sowie Kleidungsstücke. Der Besitzer konnte bislang noch keine Angaben zum Diebesgut machen. Die Unbekannten verließen das Geschäft vermutlich durch die Hintertür, da diese von Innen aufgehebelt wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

