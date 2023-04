Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl von Gartenmöbeln

Am Sonntag, 16. April 2023, in der Zeit von 01.10 Uhr bis 09.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Mehrparteienhauses im Bussardweg. Hier entwendeten sie von der Terrasse der Erdgeschosswohnung Lounge-Möbel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 17. April 2023, 10.55 Uhr befuhr ein 64-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Vechta die Osloer Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,78 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Durch die Beamten wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 17. April 2023, 08.35 Uhr beabsichtigte eine 89-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw von einem Grundstück an der Schwichteler Straße rückwärts auf die Fahrbahn zu fahren. Hierbei stieß sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. Die 89-jährige Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 10.000,00 EUR.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. April 2023, 16.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Vestrup. Auf der Gegenfahrbahn befuhr ein 19 Jähriger LKW-Fahrer die Bakumer Straße aus Vestrup kommend. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch beim Lkw des 19-jährigen Mannes der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter der Telefon-Nummer 04446-95971-0 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, den 17.04.23, von 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr, wurde ein Pkw BMW X 4, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße parkte, von unbekannten Tätern beschädigt. Hierbei wurden Lackschäden an Fahrer- und Beifahrertür, sowie am linken hinteren Kotflügel festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 14. April 2023, im Zeitraum von 13:40 Uhr - 14:00 Uhr ist es auf einem Parkplatz in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw eines 78-jährigen Mannes aus Lohne am vorderen linken Kotflügel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des 78 Jährigen entsteht ein Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Steinfeld, OT Mühlen / Vechta - Geschwindigkeitskontrollen

Am Montag. 17. April 2023 wurden im Zeitraum von 09:25 Uhr - 11:50 Uhr in der Lohner Straße (Mühlen) sowie im Zeitraum von 13:50 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Lattweg (Vechta) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt konnten 30 Verstöße festgestellt werden. In der 50er Zone betrug die gemessene Höchstgeschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers 85 km/h, in der 30er Zone konnte ein Verkehrsteilnehmer mit 53 km/h gemessen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell