Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugbrand/ Versuchter Einbruch in leerstehendes Gebäude und Funkturm

Plettenberg (ots)

Fahrzeugbrand

Am 08.10.2022, 00:20 Uhr brannte an der Ebbetalstraße ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer Ford Fusion vollständig aus. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, da die Brandursache bisher unbekannt ist. Die Polizei ermittelt hinsichtlich vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zu den oder die Täter nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in leerstehendes Gebäude und Funkturm Unbekannte versuchten zwischen 05.10.2022, 10 Uhr und 07.10.2022 12 Uhr in den Funkturm an der Nordhelle und in dort leerstehendes Gebäude einzubrechen. Ins Innere gelangten sie nicht. Täterhinweise liegen nicht vor. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell