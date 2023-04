Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 83-Jähriger an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben

Haren (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es am 16. April zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei war ein 83-Jähriger in seinem Opel gegen 16 Uhr auf der A31 bei Haren in Richtung Emden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw ins Schleudern, überschlug sich und kam anschließend in einer tiefer gelegenen Böschung auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie nun mitgeteilt wurde, ist der Mann an den Folgen des Verkehrsunfalles gestern im Krankenhaus in Meppen verstorben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell