POL-EL: Papenburg - Skoda beschädigt

Papenburg (ots) - Zwischen dem 04.04.2023 und dem 16.04.2023 sind unbekannte Täter in der Forststraße in Papenburg in einen Bauwagen eingebrochen. Nach gewaltsamen Öffnen der Tür wurde der Bauwagen durchsucht. Diebesgut wurde nicht entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04941-606-365 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

