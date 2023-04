POL-EL: Papenburg - Einbruch in Bauwagen

Beesten (ots) - In der Zeit vom 02.04.2023 bis zum 15.04.2023 wurde aus einem Opferstock einer Kirche in der Hauptstraße in Beesten Bargeld in Höhe von ungefähr 450 Euro von bislang unbekannten Tätern entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977-204-360 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: ...

