POL-EL: Nordhorn - Audi beschädigt

Haren (ots) - Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Altharener Patt alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 8.15 Uhr zu einem Brand einer Gartenhütte. Die Gartenhütte geriet in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurden eine danebenstehende Fasssauna, das angrenzende Carport sowie ein Baum auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Die ...

