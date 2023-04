Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an PKW

Haren (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen dem 14.04.2023, 21:00 Uhr und dem 17.04.2023, 08:30 Uhr in der Eichenallee in Haren einen schwarzen Fiat an mehreren Stellen zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer: 05932 7210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell