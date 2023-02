Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Borstel - Zeugen eines versuchten Sexualdeliktes gesucht

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Donnerstag (09.02.2023) ist es in einem Waldstück an der Hamburger Straße zu einem versuchten Sexualdelikt gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die 50-jährige Geschädigte auf einem Sparziergang in dem Wald, als sie um 13:00 Uhr von zwei männlichen Personen niedergerissen und zu Boden gebracht wurde. Am Boden liegend wurde sie mutmaßlich mit sexueller Motivation attackiert.

Erst als sie um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihr ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Täter werden als männlich beschrieben. Zur Tatzeit trugen beide eine Sturmhaube.

Ein Täter trug Schuhe mit weißen Fellfutter.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise und sucht Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden.

Dieser Aufruf richtet sich auch speziell an Tierhalter, die mit ihren Hunden in dem Waldstück spazieren gehen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04551 - 884 - 0 entgegen.

