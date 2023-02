Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizeirevier Elmshorn kontrolliert gemeinsam mit Sachverständigen

Bad Segeberg (ots)

Zwei Beamte des Polizeireviers Elmshorn haben am Mittwochnachmittag (15.02.2023) mit einem Sachverständigen Verkehrskontrollen im Elmshorner Stadtgebiet durchgeführt.

Während der knapp dreistündigen mobilen Kontrolle bemerkte das Trio zwei Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln.

Bei einem Sprinter stellten die Beamten um 17:40 Uhr in der Wittenberger Straße erhebliche Mängel fest. In diesem Fall war unter anderem der Motor undicht und verlor Öl, Bremsscheiben waren verschlissen, Fahrzeugteile waren durchrostet und die Bremsleitung über dem Kraftstofftank war korrosionsgeschwächt und muss erneuert werden. Nach Beurteilung des Sachverständigen war eine Weiterfahrt möglich. Allerdings wird der 62-jährige Berufskraftfahrer sein Fahrzeug Instandsetzen und vor einem Sachverständigen erneut vorführen müssen.

Nicht ganz so glücklich verlief die Kontrolle um 18:00 Uhr im Ramskamp. Hier wurde die Weiterfahrt untersagt und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt und an die Zulassungsstelle übersandt. Das Fahrzeug wurde vor Ort direkt entstempelt. Bei dem Transporter war u. a. das Federauge der Blattfeder gebrochen, so dass direkt vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden musste, da der verkehrsunsichere Zustand des Fahrzeuges eine Teilnahme am Straßenverkehr ausschloss.

Das Polizeirevier Elmshorn wird derartige Kontrollen wiederholen.

