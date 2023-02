POL-SI: Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Freitagabend (03.02.2023) ist es gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Morleystraße in Siegen gekommen. Ein 25-jähriger Daimler-Fahrer stellte sein Fahrzeug vor einem Firmentor ab. Als er ca. 20 Minuten später zurück zu seinem Auto kam, stellte er eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. ...

