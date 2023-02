POL-SI: Mehrere Smartphones aus Geschäft entwendet - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (07.02.2023) in zwei Wohnungen in Siegen-Weidenau eingebrochen. Zwischen 06:15 Uhr und 19:00 Uhr hebelten die Täter die Balkontür einer Wohnung in der Ringstraße auf. Anschließend durchwühlte sie sämtliche Räume und entwendeten unter anderem zwei Handys sowie eine Kette. Am Nachmittag schlugen ebenfalls unbekannte Täter in der Straße "Am Kornberg" ...

