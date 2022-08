Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch und Vandalismus in Vereinsheim in Königswinter-Oberpleis - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 27.08.2022, gegen 11:00 Uhr, und dem 28.08.2022, gegen 13:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Vereinsheim am Sportplatz an der Dollendorfer Straße in Königswinter-Oberpleis ein.

Nach der Spurenlage schlugen die Täter ein rückwärtiges Fenster ein und verschafften sich so Zugang in die Räume. Hier entnahmen sie mehrere Musikinstrumente eines Bläsercorps aus hier abgestellten Koffern - Teile eine Klarinette wurden im Rahmen der späteren Tatortaufnahme vor dem Objekt gesichert. Die Einbrecher leerten darüber hinaus einen Feuerlöscher in den Räumlichkeiten und verließen den Bereich schließlich unerkannt.

Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen oder Feststellungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

