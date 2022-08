Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Oberbachem: Zahlreiche Reifen zerstochen - Kriminalpolizei ermittelt

Wachtberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28.08.2022) zerstachen Unbekannte insgesamt 71 Reifen an 18 landwirtschaftlich genutzten Anhängern, die an einem Feldweg in der Verlängerung des Bauernweges in Kürrighoven standen. Der Tatzeitraum lässt sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen 19:00 Uhr und 08:30 Uhr eingrenzen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesen Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen aufgefallen sind oder die darüber hinaus ungewöhnliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell