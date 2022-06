POL-KI: 220623.1 Kiel: Unbekannte stehlen Schulranzen von Kind mit Behinderung

Kiel (ots) - In der Nacht von gestern auf heute nahmen Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers einen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat im Kieler Stadtteil Gaarden fest. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am 21.06.2022, um 23.13 Uhr, meldete sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Mühlenstraße in Kiel bei der Polizeileitstelle und teilte mit, dass gegenwärtig in ...

