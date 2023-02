Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 37-Jährige fuhr alkoholisiert in den Straßengraben #polsiwi

Siegen-Oberschelden (ots)

Am Montagabend (06.02.2023) ist es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oberschelder Straße gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Oberschelder Straße in Richtung Freudenberg unterwegs. In Höhe der Einmündung Letteweg kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Mit im Fahrzeug befand sich der 10-jährige Sohn der 37-Jährigen. Beide verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden rettungsdienstlich versorgt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin fest. Ein Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Die Ordnungshüter brachten die Frau daher zur Polizeiwache nach Kreuztal. Dort entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Ob die Alkoholisierung der Fahrerin ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn war, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Siegener Verkehrskommissariat bereits übernommen hat.

