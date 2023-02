POL-SI: Holz im Wert von ca. 50.000 Euro entwendet #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) mehrere Gegenstände aus den Umkleidekabinen einer Schule gestohlen. Zwischen 15:35 Uhr und 15:55 Uhr schlugen die Unbekannten in der Schule an der Ferndorfstraße in Siegen-Weidenau zu, während die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht waren. Die Täter entwendeten unter ...

