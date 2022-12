Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall im Verteilerkreis Wilhelm-Heinrich-Brücke

Saarbrücken (ots)

Am Morgen des 9. Dezember 2022 kam es zu einem Verkehrsunfall im Verteilerkreis Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken. Gegen 9:10 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seiner schwarzen Limousine aus Richtung Stengelstraße kommend den Verteilerkreis in Richtung St. Johann. In Höhe der Anschlussstelle der BAB 620 Fahrtrichtung Saarlouis kam es zur Kollision mit der grauen Limousine des 68-jährigen Unfallgegners, welcher aus Sicht des 59-Jährigen von rechts in den Verteilerkreis einfuhr.

Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

