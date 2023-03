Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Montag, 06. März 2023, gegen 11:25, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten schwer verletzt.

Ein 36-Jähriger aus Hatten befuhr mit einem Kleintransporter die Bümmersteder Straße. Zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Ludwig-Erhard-Straße kam er mit dem Transporter nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst gegen einen Baum, überfuhr einen Acker und kollidierte nochmals mit einem Baum.

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Vor Ort wurde er von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am hochwertigen Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Die Bümmersteder Straße musste bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell