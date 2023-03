Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Pizza-Lieferfahrzeugs +++ Pkw und Tatverdächtiger angetroffen

Delmenhorst (ots)

Ein unzureichend gesicherter Pkw eines Pizza-Lieferdienstes wurde am Freitag, 03. März 2023, in Delmenhorst entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug wiedergefunden und ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes stellte den Pkw am Freitag, 03. März 2023, gegen 21:30 Uhr, in der Nutzhorner Straße ab. Als er gegen 21:50 Uhr zum Pkw zurückkehrte und neue Ware ausliefern wollte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr am abgestellten Ort stand. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Der mit dem Originalschlüssel entwendete Pkw kam einer Besatzung eines Streifenwagens am Sonntag, 05. März 2023, gegen 00:30 Uhr, in der Kantstraße in Delmenhorst entgegen. Ein kurzer Fluchtversuch endete in der Leibnizstraße. Aus dem Pkw flohen zwei männliche Personen. Ein 15-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee wurde noch in der Leibnizstraße gestellt. Ein weiterer Insasse flüchtete über die Kantstraße in Richtung Oldenburger Straße und wurde nicht mehr angetroffen.

Die Ermittlungen der Polizei zum Diebstahl und dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

