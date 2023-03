POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Versuchtes Tötungsdelikt in Delmenhorst +++ Erneute Gewässerabsuche durch Taucher

Delmenhorst (ots) - Der am Wochenende in der Gemeinde Ganderkesee entwendete Mercedes wurde am Sonntag, 05. März 2023, 21:10 Uhr, im Stadtgebiet Bremen gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei zum Diebstahl dauern an. +++ Pressemitteilung von Sonntag, 05. März 2023 +++ In der Zeit von Samstag, ...

mehr