Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Transporterfahrer kommt bei Zusammenstoß mit LKW ums Leben

Ludwigslust/ Stolpe (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Straßenwinterdienstes ist am frühen Donnerstagmorgen auf der BAB 14 der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 01:45 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Ludwigslust. Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur unterwegs, als der nachfolgende Transporter aus noch ungeklärter Ursache mit dem vorausfahrenden LKW des Straßenwinterdienstes zusammenstieß. Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Identität konnte bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Der Fahrer des LKW blieb augenscheinlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf ca. 50.000 Euro geschätzt wurde. Die BAB 14 in Fahrtrichtung Karstädt ist seither voll gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung am frühen Vormittag aufgehoben werden kann.

