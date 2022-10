Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert

Mainz-Altstadt (ots)

Nachdem ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger eskalierte, endete der Dienstagabend für einen 46-jährigen Mainzer im Krankenhaus.

Gegen kurz nach 18:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Mainz-Bretzenheim die Große Bleiche in Fahrtrichtung Münsterplatz und wollte an der Kreuzung zur Umbach, nach links in selbige einbiegen. Zeitgleich wartete an der Kreuzung ein 46-jähriger Fußgänger an der rot Zeigenden Fußgängerampel, um die Fahrbahn der Großen Bleiche zu überqueren. Der 44-jährige fuhr trotz stockenden Verkehrs in die Kreuzung ein und verpasste auf Grund des Rückstaus die Grünphase. Zwischenzeitlich schaltete aber die Fußgängerampel auf Grün, worauf der 46-Jährige loslief und gleichzeitig der 44-Jährige losfuhr. Hierbei kam es fast zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Aus Unmut über diese Situation schlug nun der 46-jährige Fußgänger mehrfach mit den Händen auf die Motorhaube des Pkw. Daraufhin stieg der 44-Jährige aus seinem Pkw und folgte dem bereits weitergehenden Fußgänger auf dem Bürgersteig. Als der 44-Jährige den 46-Jährigen eingeholt hatte, kam es zu einem verbalen Streit in dessen Verlauf der 44-Jährige dem 46-Jährigen derart mit der Faust ins Gesicht schlug, dass dieser zu Boden ging und zunächst durch Zeugen und später durch den Rettungsdienst medizinisch betreut werden musste. Auf Grund mehrerer Gesichtsverletzungen wurde der 46-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw des 44-Jährigen entstanden auf Grund der Schläge des 46-Jährigen mehrere Beulen. Beide müssen sich nun für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten.

