POL-PPMZ: Trickbetrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadt Mainz aus

Mainz-Oberstadt (ots) - In der Mainzer Oberstadt kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und verletzt wurde. Gegen 13:26 Uhr überquerte die Frau an der Fußgängerampel in Höhe einer Apotheke die Fahrbahn der Geschwister-Scholl-Straße. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Hechtsheim und ...

