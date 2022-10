Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerdiebstähle in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gleich zu drei Rollerdiebstählen.

Alle drei Fahrzeuge waren unweit voneinander entfernt im Stadtteil Mombach geparkt. Zwei Roller waren in der Suderstraße abgestellt, der dritte im Bereich der Kreuzung "Auf der Langen Lein" / "Am Mahnes". Offenbar wurden die drei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter entwendet. Leider fiel der Diebstahl der Kleinkrafträder in allen Fällen erst am kommenden Morgen auf, sodass bislang keine Tat- oder Täterhinweise vorliegen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und es sich um dieselben Täter handelt ist bislang unklar und muss durch weitere Ermittlungen der Polizei geklärt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell