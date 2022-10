POL-PPMZ: Mainz - Mombach - Diebstahl aus Gartenlaube

Mainz (ots) - Auch kurz vor den Herbstferien überwacht die Polizei Mainz weiterhin die Schulwege rund um die Mainzer Schulen. Am gestrigen Donnerstag waren die Polizisten in Budenheim an der Grund- und Realschule und in Mainz, an der Martinusschule, der Windmühlenschule und dem Frauenlobgymnasium vor Schulbeginn unterwegs. In zahlreichen, vertrauensvollen Gesprächen mit Eltern wurde auf die jeweilige Situation rund um die Schulen aufmerksam gemacht und auf die Gefahr ...

