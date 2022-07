POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen in Würm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-Jähriger mit seinem BMW die Waldstraße in absteigender Richtung, als er gegen 01:35 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi kollidierte. Dieser wurde aufgrund des Aufpralls einige Meter ...

