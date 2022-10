Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufmerksame Zeugin verhindert Fahrraddiebstahl

Mainz-Bretzenheim (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am Samstagnachmittag der Diebstahl von Fahrradteilen verhindert werden.

Gegen 14:30 Uhr beobachtete die 28-Jährige einen unbekannten Mann auf dem Gelände der Hochschule Mainz, der sich im Bereich des Studentenwohnheims an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen machte und scheinbar Fahrradteile demontierte.

Die 28-Jährige verständigte daraufhin umgehend die Polizei, die den 69- jährigen Mann zwar nicht mehr am Tatort, jedoch dank einer vorhandenen Personenbeschreibung in unmittelbarer Nähe antreffen und kontrollieren konnte. Dabei wurden in einer Tasche des Beschuldigten diverse Fahrradteile, sowie Werkzeuge festgestellt und durch die eingesetzten Polizisten sichergestellt.

Der 69-Jährige zeigte sich geständig. Im Kellerverschlag seiner Wohnung konnten die Polizisten zahlreiche weitere Fahrradteile und Zubehör finden und sicherstellen. Weitere Ermittlungen müssen nun klären, ob diese aus vorherigen Diebstählen stammen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell