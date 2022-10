Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der Rheinhessenstraße

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Montagmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheinhessenstraße, bei der eine Person von der Feuerwehr schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Gegen 12:12 Uhr befuhr ein 37-jähriger aus Wiesbaden mit seinem Kleintransporter die Rheinhessenstraße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der Bushaltestelle "Messe-Ost", auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel. Der 78-jährige Opel Fahrer aus Mommenheim wurde schwerverletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Rüsselsheim, fuhr zum Unfallzeitpunkt hinter dem Opel. Er konnte konnte nicht mehr ausweichen, stürzte und wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters und sein 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn der Rheinhessenstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur weiteren Unfallermittlung abgeschleppt und sichergestellt. Die Vollsperrung musste für rund drei Stunden aufrechterhalten werden. Auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe sind Auskofferungsarbeiten am Erdreich notwendig, wozu die Fahrbahn derzeit nur einseitig befahrbar ist.

