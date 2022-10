Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit endet in Beleidigung und Körperverletzung

Mainz-Atlstadt (ots)

Zwei Verkehrseilnehmer gerieten am gestrigen Montagabend zunächst in einen verbalen Streit, der in einer wechselseitigen Körperverletzung endete.

Kurz vor 21:00 Uhr überquerte ein 40-jähriger Mitarbeiter eines Lieferservice auf seinem Fahrrad die Holzhofstraße in Mainz in Höhe einer dortigen Pizzeria. Kurz bevor der Lieferant die Straße überquert hatte, fuhr ein Autofahrer aus Richtung der Weißliliengasse auf den Radfahrer zu und blieb neben diesem stehen. Daraufhin öffnete der 28-jährige Autofahrer sein Fenster und beschwerte sich durch die offene Scheibe bei dem Fahrradfahrer, dass er wegen diesem habe abbremsen müssen. Der 40-jährige Lieferant entgegnete auf die Aussage mit einem Spucken in Richtung des Fahrzeugs des 28-Jährigen, der hierauf den 40-Jährigen anfing zu beleidigen.

Der Lieferant setzte seine Fahrt anschließend fort und begab sich in die angrenzende Pizzeria. Nachdem er das Restaurant mit der Essenslieferung verließ, erschien der 28-jährige Beschuldigte vor dem Eingang und spuckte auf den Oberkörper des 40-Jährigen. Der Lieferant spuckte daraufhin zurück, worauf der 28-Jährige mit einem Faustschlag ins Gesicht des Radfahrers reagierte.

Beide Männer müssen sich aufgrund des Anspuckens wegen wechselseitiger Körperverletzung verantworten. Gegen den 28-jährigen Autofahrer wird zusätzlich wegen Beleidigung ermittelt.

