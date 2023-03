Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Einbruch in Einfamilienhaus und Entwendung eines hochwertigen Pkws in Hoykenkamp +++ Pkw sichergestellt

Delmenhorst (ots)

Der am Wochenende in der Gemeinde Ganderkesee entwendete Mercedes wurde am Sonntag, 05. März 2023, 21:10 Uhr, im Stadtgebiet Bremen gefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen der Polizei zum Diebstahl dauern an.

+++ Pressemitteilung von Sonntag, 05. März 2023 +++

In der Zeit von Samstag, 04.03.2023, 18:15 Uhr bis Sonntag, 05.03.2023, 00:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Hohenborn" im Ortsteil Hoyenkamp. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei fanden die Täter die Schlüssel zu einem neuwertigen Mercedes-Benz C 180 und entwendeten diesen. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht mitgeteilt werden. Es wird jedoch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich angenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Ganderkesee, Tel. 04222/94695-0, in Verbindung zu setzen.

