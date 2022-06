Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am 11.06.2022 ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Kreisverkehr an der Brückenkreuzung in Kues eine Vorfahrtsverletzung eines PKW ggü. dem "Burg Landshut Express" (offener LKW zur Beförderung von Fahrgästen). In deren Folge musste der "LKW" stark abbremsen. Hierdurch wurden mehrere Fahrgäste leicht verletzt. Der "LKW" fuhr anschließend bis zur Haltestelle nach Bernkastel. Dort wurde ein Notruf abgesetzt. Im Einsatz waren mehrere Rettungsfahrzeuge mit Notarzt, der Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Kues und Bernkastel mit starken Kräften und die Polizei Bernkastel-Kues. Insgesamt wurden 4 Personen, darunter 1 Kind, leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi handeln, der von einer männlichen Person geführt wurde. Das Fahrzeug fuhr von der Cusanusstraße kommend in den "Kreisel" und anschließend weiter in Richtung Lieser. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues zu melden. Tel.: 06531-9527-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell