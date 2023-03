Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 05.03.2023

Delmenhorst (ots)

++ Fahrt unter Alkoholeinfluss mit unversichertem E-Scooter ++

Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 03:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Nordenham, in der Martin-Pauls-Straße / Einmündung Blexersander Straße, den 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle des Nordenhamers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Zudem war der E-Scooter nicht versichert und steht nicht im Eigentum des Fahrzeugführers, so dass der E-Scooter zwecks Abklärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt wurde.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Nordenham unter 04731/99810.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell