POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht durch minderjährige Fahrradfahrer

Delmenhorst (ots)

Am 03.03.2023 ist es im Ziethenweg in Delmenhorst zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegenüber der Hausnummer 20 abgestellt. Er konnte eigenständig beobachten, dass zwei augenscheinlich minderjährige Fahrradfahrer den Ziethenweg in Fahrtrichtung Yorckstraße befuhren. Ein Radfahrer touchierte die Fahrerseite des Pkw vermutlich mit einem Fahrradkorb. Hierdurch entstanden diverse Lackschäden am Fahrzeug. Die Fahrradfahrer entfernten sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf ca. 750 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-15590 zu melden.

