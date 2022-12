Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B39, Wiesloch: Unachtsamkeit führt zum Unfall

B39, Wiesloch (ots)

Am Dienstag gegen 23.40 Uhr kam es auf der B 39 zu einem Unfall zwischen einer 20-jährigen Suzuki-Fahrerin und einer 52-jährigen Skoda-Fahrerin. Beide Verkehrsteilnehmerinnen befuhren die B 39 in Fahrtrichtung Wiesloch. Die 20- Jährige befuhr hierbei den rechten und die 52-Jährige den linken Fahrstreifen. An der Ampelanlage B39 / L723, in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch / Rauenberg, bog die Suzuki-Fahrerin unvermittelt nach links ab, vermutlich um zu wenden und übersah hierbei die neben ihr fahrende Skoda-Fahrerin, wodurch es zu Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Suzuki gedreht und kam im Bereich der Anschlussstelle, Abfahrt der BAB 6 von Heilbronn kommend, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stillstand. Der Skoda wurde nach links abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn der L 723 zur Unfallendstellung.

Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten an der Unfallstelle verkehrslenkende Maßnahmen eingeleitet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Walldorf zu melden unter: 06227-358260.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell