Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden leeren Tresor aus Büro eines Seniorenheims

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.2022) zwischen 21.55 Uhr und 07.00 Uhr aus dem Büro eines Seniorenheims in der Unteren Hauptstraße einen leeren Tresor. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Raum verschaff, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und über diese einstiegen, die sich an der Gebäudeaußenseite neben einer Zutrittstür zu dem Büro befand.

Hinweise, dass die Täterschaft auch in anderen Räumen des Gebäudekomplexes waren, ergaben sich bislang nicht.

Der Sachschaden ist bislang unklar. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Tresor ohne Inhalt gewesen sein.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können werden gebeten, sich unter 06205-28600 zu melden.

