Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagabend gegen 22 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Zweifamilienhaus in die Schützenstraße alarmiert. Nach ersten Ermittlungen hatten Bewohner einen Holzkohlegrill in ihrer Wohnung entzündet, weshalb es zu einer Kohlenmonoxid-Anreicherung kam. Hierbei erlitten die Bewohner eine leichte ...

mehr